Антикорупційний суд: TI сподівається, що Порошенко врахує “Венеціанку”

Transparency International Україна сподівається, що президент Петро Порошенко у своєму законопроекті про Антикорупційний суд врахує рекомендації Венеціанської комісії.

Про це організація повідомила на своєму сайті.

"Transparency International Україна позитивно оцінює заяву Петра Порошенка про намір внести до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд. Водночас, висловлюємо сподівання, що глава держави, реалізуючи своє право законодавчої ініціативи, врахує всі висновки та рекомендації Венеціанської комісії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наголошує TI, рекомендації щодо порядку відбору та призначення суддів антикорупційних судів, їхньої винагороди, системи самоуправління та можливої відповідальності.

Окрім того, організація заявила, що оцінить законопроект Порошенка після того, як докладно вивчить його положення.

Як відомо, президент Петро Порошенко наступного тижня планує запропонувати Верховній Раді свій проект закону про Антикорупційний суд.