Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикоррупционный суд: TI надеется, что Порошенко учтет "Венецианку"

Суббота, 16 декабря 2017, 22:19

Transparency International Украина надеется, что президент Петр Порошенко в своем законопроекте об Антикоррупционном суде учтет рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом организация сообщила на своем сайте.

"Transparency International Украина положительно оценивает заявление Петра Порошенко о намерении внести в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В то же время, выражаем надежду, что глава государства, реализуя свое право законодательной инициативы, учтет все выводы и рекомендации Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

В частности, отмечает TI, рекомендации о порядке отбора и назначения судей антикоррупционных судов, их вознаграждении, системе самоуправления и возможной ответственности.

Кроме того, организация заявила, что оценит законопроект Порошенко после того, как подробно изучит его положения.

Как известно, президент Петр Порошенко на следующей неделе планирует предложить Верховной Раде свой проект закона об Антикоррупционном суде.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Последние новости
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
Все новости...
Реклама: