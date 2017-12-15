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Порошенко: Наступного тижня внесу закон про Антикорупційний суд

П'ятниця, 15 грудня 2017, 10:25

Президент Петро Порошенко наступного тижня планує запропонувати Верховній Раді свій проект закону про Антикорупційний суд.

Про це він заявив на врочистостях з нагоди початку роботи нового Верховного Суду 15 грудня.

Порошенко зазначив, що раніше він вніс законопроекти про судоустрій статус суддів, Вищу раду правосуддя тощо – і всі ці законопроекти вже ухвалені. 15 грудня набули чинності три оновлені кодекси. 

До нового Верховного Суду вже призначено 115 суддів, а на конкурс прийшли понад 1500 осіб, зазначив президент.

"На черзі законопроект про Антикорупційний суд. Я знаю, що велика частина юридичної громадськості не підтримує цей законопроект. Я просив Верховну Раду підготувати проект, щоб я міг врахувати позиції фракцій, щоб уникнути дискусій і вийти на компроміс", – заявив він.

"На жаль, поки що це не було зроблено. Я сподіваюся, що Верховна Рада наступного тижня нарешті розблокує ситуацію з Антикорупційним судом, відкликавши зареєстровані законопроекти, які є неконституційними…", – сказав Порошенко.

"Наступного тижня я внесу зазначений законопроект на розгляд Верховної Ради, якщо Верховна Рада розблокує і дасть можливість його зареєструвати", – заявив він.

Порошенко впевнений, що Антикорупційний суд, який "матиме спеціалізацію виключно антикорупційну", завершить формування "антикорупційної інфраструктури".

За словами президента, це потрібно і для побудови справедливого суспільства в державі, і для підвищення авторитету України у світі, для "підвищення довіри між нами й нашими партнерами".  

Глава держави сказав, що найближчим часом видасть укази про ліквідацію і створення нових апеляційних і місцевих судів.

З приводу запуску нового Верховного Суду Порошенко сказав: "What a great day!"

"Це історичний день, ми розпочали нову історію правосуддя в нашій фантастичній країні", – заявив він.

Порошенко назвав символічним, що новий Верховний Суд починає роботу 15 грудня, у день працівників суду і в 100-ту річницю з дня заснування Генерального суду УНР.

7 грудня Порошенко попередив, що самостійно внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до 11 грудня його не внесуть народні депутати.

Олена Рощенко, УП
Теми: Антикорупційний судсудПорошенко
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