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Київ хоче домовитися про припинення вогню на свята

Вівторок, 19 грудня 2017, 08:41
Київ хоче домовитися про припинення вогню на свята

Останні в 2017 році переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську будуть присвячені питанню припинення вогню на всій лінії зіткнення на період свят і зимових канікул.

Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Євген Марчук.

"20 грудня 2017 року відбудеться останній в цьому році 73-ій раунд переговорів у Мінську. В порядку денному Робочої групи з питань безпеки, яку я представляю від України, 7 важких питань. Але найпершим буде спроба домовитися про припинення вогню по всій лінії зіткнення хоча б на період новорічно-різдвяних свят і зимових канікул", – пише він у Facebook.

"Як цього досягти – технологія напрацьована і апробована, Вона спрацювала в 2016 році, коли тоді вдалось утримати режим повної тиші на протязі 6 тижнів. Так звані хлібне і шкільне перемир'я в 2017 році були невдалими", – зазначає він.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОАТОМінські угоди
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