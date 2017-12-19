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Киев хочет договориться о прекращении огня на праздники

Вторник, 19 декабря 2017, 08:41
Киев хочет договориться о прекращении огня на праздники

Последние в 2017 году переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске будут посвящены вопросу прекращения огня на всей линии соприкосновения на период праздников и зимних каникул.

Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук.

"20 декабря 2017 года состоится последний в этом году семьдесят третий раунд переговоров в Минске. В повестке дня Рабочей группы по вопросам безопасности, которую я представляю от Украины, 7 трудных вопросов. Но первым будет попытка договориться о прекращении огня по всей линии соприкосновения хотя бы на период новогодних и рождественских праздников и зимних каникул", - пишет он в Facebook.

"Как этого достичь - технология наработана и апробирована, она сработала в 2016 году, когда тогда удалось удержать режим полной тишины в течение 6 недель. Так называемые хлебное и школьное перемирия в 2017 году были неудачными", - отмечает он.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОАТОМинские соглашения
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