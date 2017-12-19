Коломойський може відмивати гроші, купуючи курорти в Альпах - ЗМІ

Олігарх Ігор Коломойський через наближених осіб скупив нерухомість на австрійському курорті Земмерінг в Альпах, що може свідчити про спробу відмивання грошей.

Про це йдеться у статті DW.

Вказується, що у 2012 році місцевий великий і закинутий готель "Панганс" купила австрійська фірма з українською участю - IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH.

Роком пізніше готель було перепродано Panhans Holding Group GmbH, яка належить швейцарській фірмі. Виконавчим директором холдингу є українець Віктор Бабущак.

Готель "Панганс"

Бабущак обіцяв інвестувати у 56 мільйонів євро в оновлення і розбудову туристичної інфраструктури туркомплексу.

"Гроші, здавалося, не мали жодного значення. Українці намагалися скупити все селище", - пригадує Едуард Абергам, колишній директор готелю "Панганс". Після приходу українців до Земмерінга він деякий час був у них радником. Саме "Панганс" став першим готелем, який купили українці у Земмерінгу", - пише видання.

Далі, як пише DW, холдинг Panhans Holding Group GmbH скупив майже всі великі готелі курорту. Водночас грошима українців зацікавилися австрійські відомства фінансового контролю.

У Центральній прокуратурі з протидії економічній злочинності та корупції у Відні підтвердили, що у зв'язку з інвестиціями у Земмерінгу ведеться слідство за "підозрою у відмиванні коштів проти частково встановлених і частково невстановлених осіб".

Видання вказує, що власницею австрійської Panhans Holding Group GmbH є швейцарська компанія Renco Invest, а імена бенефіціарів цієї компанії у реєстрах підприємств Швейцарії не розкриваються.

Згідно з інформацією DW, за Panhans Holding і IBS стоять ті самі люди.

"Засновниками IBS були австрійський бізнесмен і політик Томас Шелленбахер та українець Ігор Палиця, який також багато років активний як у бізнесі, так і в політиці. Їх пов'язує давня дружба, визнав Шелленбахер 2015 року у розмові з журналістами видання "Profil", - пише DW.

А нинішній керівник групи Panhans Бабущак ще 2012 року працював на Палицю і Шелленбахера. В той же період почали розвиватися ділові контакти Шелленбахера в Україні.

Фірма IBS, одним із засновників якого є Шелленбахер, продавала в Україні обладнання для малих гідроелектростанцій, водоочисне обладнання та іншу техніку "Made in Austria".

"2012 року фірма Шелленбахера IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH отримала велике замовлення: побудувати у Буковелі - найбільшому гірськолижному курорті країни - водоочисну станцію", - пише видання.

У Земмерінгу підтвердили припущення, що за українськими інвестиціями стоять саме власники Буковеля. Ключову роль серед інвесторів у Земмерінгу, вочевидь, відіграє Палиця.

"Коли ми ведемо переговори про щось, Бабущак постійно каже "мені треба узгодити все з Палицею", - зазначає бургомістр Горст Шреттнер. Він особисто знайомий з Палицею, який регулярно буває у Земмерінгу.

Колишній власник і виконавчий директор санаторію, також купленого декілька років тому українськими інвесторами, Андреас Штюлінґер каже, що Палиця "виступав у ролі мозкового центру у групі інвесторів".

"Для інвесторів це придбання було наріжним каменем у реалізації планів. Тривалий час я думав, що інвестором виступав, власне, сам Палиця. Однак потім з'явилися чутки, що за ним стоїть ще важливіша особа", - сказав він.

Видання зазначає, що "цією важливою особою за спиною Палиці, вочевидь, є один з найвпливовіших олігархів України: Ігор Коломойський".

"Поряд із братами Шевченками мільярдер є співвласником "Буковеля" і, згідно з численними повідомленнями у пресі, головним інвестором. Для земмерінгців ім'я Коломойського також про щось говорить. "Ви знаєте цього пана?" - дивлячись на фото Коломойського, Андреас Штюлінґер не довго розмірковує. "Так, це він", - киває колишній власник санаторію.

Палицю прийнято вважати "правою рукою Коломойського".

Коломойського та інших інвесторів Буковеля пов'язує не лише бізнес, але і політика. Всі вони є членами партії "Укроп", головним спонсором якої є Ігор Коломойський. Брати Шевченки представляють партію у Верховній Раді, а Палиця - голова Волинської облради.