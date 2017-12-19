Коломойский может отмывать деньги, покупая курорты в Альпах - СМИ

Олигарх Игорь Коломойский через приближенных лиц скупил недвижимость на австрийском курорте Земмеринг в Альпах, что может свидетельствовать о попытке отмывания денег.



Об этом говорится в статье DW.



Указывается, что в 2012 году местный большой и заброшенный отель "Панганс" купила австрийская фирма с украинским участием - IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH.



Годом позже отель был перепродан Panhans Holding Group GmbH, которая принадлежит швейцарской фирме. Исполнительным директором холдинга является украинец Виктор Бабущак.



Бабущак обещал инвестировать в 56 миллионов евро в обновление и развитие туристической инфраструктуры туркомплекса.

Отель "Панганс"

"Деньги, казалось, не имели никакого значения. Украинцы пытались скупить весь поселок", - вспоминает Эдуард Аберг, бывший директор гостиницы "Панганс". После прихода украинцев в Земмеринг он некоторое время был у них советником. Именно "Панганс" стал первым отелем, который купили украинцы в Земмеринге", - пишет издание.



Далее, как пишет DW, холдинг Panhans Holding Group GmbH скупил почти все крупные отели курорта. В то же время деньгами украинцев заинтересовались австрийские ведомства финансового контроля.



В Центральной прокуратуре по противодействию экономической преступности и коррупции в Вене подтвердили, что в связи с инвестициями в Земмеринге ведется следствие по "подозрению в отмывании денег против частично установленных и частично неустановленных лиц".



Издание указывает, что владелицей австрийской Panhans Holding Group GmbH является швейцарская компания Renco Invest, а имена бенефициаров этой компании в реестрах предприятий Швейцарии не раскрываются.



Согласно информации DW, за Panhans Holding и IBS стоят те же люди.



"Учредителями IBS были австрийский бизнесмен и политик Томас Шелленбахер и украинец Игорь Палица, который также много лет активен как в бизнесе, так и в политике. Их связывает давняя дружба, признал Шелленбахер в 2015 году в разговоре с журналистами издания "Profil", - пишет DW.



А нынешний руководитель группы Panhans Бабущак еще 2012 работал на Палицу и Шелленбахера. В тот же период начали развиваться деловые контакты Шелленбахера в Украине.





Фирма IBS, одним из основателей которого является Шелленбахер, продавала в Украине оборудования для малых гидроэлектростанций, водоочистное оборудование и другую технику "Made in Austria".



"В 2012 году фирма Шелленбахера IBS Umwelt - und Verkehrstechnik GmbH получила крупный заказ: построить в Буковеле - самом большом горнолыжном курорте страны - водоочистную станцию", - пишет издание.



В Земмеринге подтвердили предположение, что за украинскими инвестициями стоят именно владельцы Буковеля. Ключевую роль среди инвесторов в Земмеринге, очевидно, играет Палица.

"Когда мы ведем переговоры о чем-то, Бабущак постоянно говорит "мне надо согласовать все с Палицей", - отмечает бургомистр Хорст Шреттнер. Он лично знаком с Палицей, который регулярно бывает в Земмеринге.



Бывший владелец и исполнительный директор санатория, также купленного несколько лет назад украинскими инвесторами, Андреас Штюлинґер говорит, что Палица "выступал в роли мозгового центра в группе инвесторов".



"Для инвесторов это приобретение было краеугольным камнем в реализации планов. Долгое время я думал, что инвестором выступал, собственно, сам Палица. Однако затем появились слухи, что за ним стоит лицо еще важнее", - сказал он.



Издание отмечает, что "этим важной лицом за спиной Палицы, очевидно, является один из самых влиятельных олигархов Украины Игорь Коломойский".



"Наряду с братьями Шевченко миллиардер является совладельцем "Буковеля" и, согласно многочисленным сообщениям в прессе, главным инвестором. Для земмерингцев имя Коломойского также о чем-то говорит. "Вы знаете этого господина?" - глядя на фото Коломойского, Андреас Штюлинґер не долго размышляет. "Да, это он", - кивает бывший владелец санатория.



Палицу принято считать "правой рукой Коломойского".



Как известно, Коломойского и других инвесторов Буковеля связывает не только бизнес, но и политика. Все они являются членами партии "Укроп", главным спонсором которой является Игорь Коломойский. Братья Шевченко представляют партию в Верховной Раде, а Палица - председатель Волынского облсовета.