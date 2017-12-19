Ситуація на Донбасі загострилась до надзвичайного рівня – голова СММ

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан занепокоєний погіршенням безпекової ситуації на сході України.

Про це повідомляє прес-служба Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Зазначається, що з огляду на це голова місії закликав сторони конфлікту "до стриманості та повного дотримання режиму припинення вогню".

"Ми із занепокоєнням відзначаємо різке погіршення безпекової ситуації. Кількість порушень режиму припинення вогню досягла рівня, якого ми не фіксували з лютого цього року", — заявляє він.

Повідомляється, що за період із 11 до 17 грудня, за попередніми даними, СММ ОБСЄ зафіксувала майже 16 тисяч порушень припинення вогню, що на 35% більше, ніж за попередній тиждень.

"Сторони поновлюють зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, після чого відзначається постійне збільшення рівня насильства, кульмінацією якого стають запеклі бойові дії, що призводять до поранень і загибелі, а також до перебоїв у функціонуванні та руйнування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури", - заявляють в СММ з посиланням на свої спостереження.

Апакан закликав сторони виконувати взяті на себе зобов’язання.

"Нормалізація ситуації, коли цивільне населення зможе повернутися до звичного повсякденного життя без страху потрапити під обстріл або натрапити на міни — це перший крок на шляху до довготривалого і стійкого миру", — зазначив він.

Як відомо, напередодні бойовики обстріляли селище Новолуганське у Бахмутському районі Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Град".

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пошкоджено 29 приватних житлових будинків на вул. Мічуріна, Щастя, Пушкіна та Сергієнко, пошкоджено 5-поверхових та 4 2-поверхових будинки на вул. Шкільна, квартали Молодіжний, Сонячний та Дружби.

Крім того, в результаті обстрілу зазнали руйнувань дошкільний навчальний заклад "Івушка", Новолуганська загальноосвітня школа та Новолуганська амбулаторія.

Прес-центр штабу АТО повідомляв, що пошкоджено 47 будинків: 37 одноповерхових і двоповерхових будинків, а також 10 п’ятиповерхівок.

За даними розвідки, у Генштабі очікують, що 19 грудня бойовики ОРДЛО можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції.