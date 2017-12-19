Ситуация на Донбассе обострилась до чрезвычайного уровня – глава СММ

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан обеспокоен ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Отмечается, что в связи с этим глава миссии призвал стороны конфликта "к сдержанности и полному соблюдению режима прекращения огня".

"Мы с беспокойством отмечаем резкое ухудшение ситуации. Количество нарушений режима прекращения огня достигло уровня, который мы не фиксировали с февраля этого года", - заявляет он.

Сообщается, что за период с 11 по 17 декабря, по предварительным данным, СММ ОБСЕ зафиксировала почти 16 тысяч нарушений прекращения огня, что на 35% больше, чем за предыдущую неделю.

"Стороны возобновляют обязательства по соблюдению режима прекращения огня, после чего отмечается постоянное увеличение уровня насилия, кульминацией которого становятся ожесточенные боевые действия, приводящие к ранениям и гибели, а также к перебоям в функционировании и разрушению жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры", - заявляют в СММ со ссылкой на свои наблюдения.

Апакан призвал стороны выполнять взятые на себя обязательства.

"Нормализация ситуации, когда гражданское население сможет вернуться к привычной повседневной жизни без страха попасть под обстрел или наткнуться на мины - это первый шаг на пути к долговременному и устойчивому миру", - отметил он.

Как известно, накануне боевики обстреляли поселок Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Град".

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, повреждены 29 частных жилых домов на ул. Мичурина, Счастье, Пушкина и Сергиенко, повреждены 5-этажных и 4 2-этажных дома на ул. Школьная, кварталы Молодежный, Солнечный и Дружбы.



Кроме того, в результате обстрела подверглись разрушениям дошкольное учебное заведение "Ивушка", Новолуганская общеобразовательная школа и Новолуганская амбулатория.

Пресс-центр штаба АТО сообщал, что повреждено 47 зданий: 37 одноэтажных и двухэтажных домов, а также 10 пятиэтажек.

В Генштабе ожидают, что 19 декабря боевики ОРДЛО могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции.