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Укрпошта попереджає про затримки у доставці через сніг

Вівторок, 19 грудня 2017, 14:32

ПАТ "Укрпошта" заявляє, що у зв’язку зі складними погодними умовами і складною ситуацією на дорогах можливі затримки доставки пошти у восьми областях та Києві.

Про це повідомляє прес-служба товариства. 

Зокрема, затримки можливі Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Хмельницькій та Херсонській областях.

Крім того, з затримкою відправляються міжнародні поштові відправлення з аеропорту "Бориспіль" до країн призначення.
 
"Укрпошта робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки кореспонденції", - підсумували у прес-службі.

Як відомо, на 19 грудня синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

За даними Укргідрометцентру, 20 грудня в Україні буде невеликий сніг, лише в південних, вночі і в східних областях без опадів.

Теми: Укрпоштапогода
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