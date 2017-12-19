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Укрпочта предупреждает о задержках в доставке из-за снега

Вторник, 19 декабря 2017, 14:32

ПАО "Укрпочта" заявляет, что в связи со сложными погодными условиями и сложной ситуацией на дорогах возможны задержки в доставке почты в восьми областях и Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба общества.

В частности, задержки возможны в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Херсонской областях.

Кроме того, с задержкой отправляются международные почтовые отправления из аэропорта "Борисполь" в страны назначения.

"Укрпочта делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции", - подытожили в пресс-службе.

Как известно, на 19 декабря синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, 20 декабря в Украине будет небольшой снег, лишь в южных, ночью и в восточных областях без осадков.

Темы: Укрпочтапогода
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