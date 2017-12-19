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Луценко: На посаду голови НБУ у президента є два кандидати

Вівторок, 19 грудня 2017, 14:36

Президент Петро Порошенко має намір внести до Верховної Ради подання на призначення нового голови Національного банку 21 грудня.

Про це заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, повідомляють "Українські Новини".

"Президент має намір внести подання в четвер, 21 грудня", - сказала вона.

За словами Луценко, на даний момент у Порошенка є дві кандидатури на цю посаду, однак їхні прізвища вона не уточнила.

Раніше лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що нардепи мають до кінця року звільнити голову Національного банку України Валерію Гонтареву, яка ще 7 місяців тому написала заяву про відставку і перебуває у відпустці.

Також повідомлялось, що 21 грудня Верховна Рада може розглянути призначення голови Національного банку України. Про це УП повідомило джерело у профільному комітеті Ради.

За інформацією УП, Петро Порошенко хоче бачити кандидатом нинішнього в.о. голови НБУ Яківа Смолія.

14 грудня Смолій заявив, що не отримував від президента Петра Порошенка пропозиції стати повноцінним керівником НБУ.

Як відомо, кандидатуру на призначення голови НБУ подає президент, а затверджує Верховна Рада.

Валерія Гонтарева ще 10 квітня заявила, що з 10 травня йде у відставку з посади голови Нацбанку.

Але її прохання не задовольнили – і вона вирішила піти у тривалу відпустку.

Пізніше вона заявила, що продовжить перебувати у відпустці за свій рахунок до затвердження її відставки.

Теми: ЛуценкопрезидентПорошенкоВерховна РадаНБУ
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