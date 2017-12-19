Омелян просить поліцію стежити, щоб вантажівки не блокували рух

Міністр інфраструктури Володимир Омелян просить Національну поліцію стежити за знерухомленням колон великогабаритних автомобілів при забороні їх в'їзду в міста.



Про це він сказав під час селекторної наради щодо забезпечення належного утримання доріг та життєдіяльності населених пунктів з огляду на погіршення погодних умов у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".



"З шостої ранку я був в двох місцях – це М-06 і М-05. Там дійсно були серйозні затори, створені великогабаритними авто. Прохання до Нацполіції: коли обмежується рух, все вантажівки в правій смузі зупиняються і не рухаються", - розповів міністр.



"Дуже необхідно, щоб поліція стояла не тільки на початку колони із забороненим рухом, а й в кінці, бо ми бачимо, що вони виїжджають на зустрічну смугу і тоді рух зупиняється повністю", – підкреслив Омелян.



Міністр також наголосив на важливості координації між усіма главами областей, начальниками штабів і т. д.



"Зараз ми маємо 10-денний запас пального і сумішей", - резюмував Омелян.

Як повідомлялось, у зв’язку з введенням обмежень руху великовагового транспорту через місто Київ на проїзній частині під’їзних доріг до столиці накопичилася велика кількість вантажівок.

За прогнозами синоптиків протягом 19-20 грудня сніговий циклон в Україні втратить активність.