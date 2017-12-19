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Омелян просит полицию следить, чтобы грузовики не блокировали движение

Вторник, 19 декабря 2017, 15:12

Министр инфраструктуры Владимир Омелян просит Национальную полицию следить за обездвиживанием колонн крупногабаритных автомобилей при запрете их въезда в города.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания по обеспечению надлежащего содержания дорог и жизнедеятельности населенных пунктов ввиду ухудшения погодных условий во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"С шести утра я был в двух местах - это М-06 и М-05. Там действительно были серьезные заторы, созданные крупногабаритными авто. Просьба к Нацполиции: когда ограничивается движение, все грузовики в правой полосе останавливаются и не двигаются", – рассказал министр.

"Очень необходимо, чтобы полиция стояла не только в начале колонны с запрещенным движением, но и в конце, так как мы видим, что они выезжают на встречную полосу и тогда движение останавливается полностью", – подчеркнул Омелян.

Министр также отметил важность координации между всеми главами областей, начальниками штабов и т. д.

"Сейчас мы имеем 10-дневный запас топлива и смесей", – резюмировал Омелян.

Как сообщалось, в связи с введением ограничений движения большегрузного транспорта через город Киев на проезжей части подъездных дорог к столице накопилось большое количество грузовиков.

По прогнозам синоптиков в течение 19-20 декабря снежный циклон в Украине потеряет активность.

Темы: автотранспортМининфраструктуры
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