Волкер про Донбас: 2017 рік був найжорстокішим

2017 рік був найжорстокішим на Донбасі.

Про це заявив спеціальний представник США Курт Волкер під час конференції в Atlantic Council.

Як відомо, США запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську та спробувати досягти домовленості.

Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.