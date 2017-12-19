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Волкер о Донбассе: 2017 был самым жестоким

Вторник, 19 декабря 2017, 15:34

2017 был самым жестоким на Донбассе.

Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер во время конференции в Atlantic Council.

Как известно, США предложили Украине не вносить конкурирующую резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе в ответ на русский и попытаться достичь договоренности.

Ранее Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН в Донбассе необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела свои войска из ОРДЛО.

Волкер считает, что резолюция ООН по миротворцев в Донбассе могут принять до конца этого года.

Темы: ДонбассАТОРосcия
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