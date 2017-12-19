Новолуганское обстреляли российскими снарядами - ГПУ

После обстрела Новолуганское были найдены осколки снарядов с российской маркировкой.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Указывается, что после обстрела следственной группой выявлены факты присутствия Вооруженных сил РФ временно оккупированной территории Украины.

"После обстрелов найдены обломки снарядов и реактивных двигателей системы "Град" с маркировками, которые согласно информации Министерства обороны Украины на вооружении Вооруженных Сил Украины никогда не находились", - сообщает ведомство.

Указывается, что 18 декабря около 17.00, незаконные вооруженные формирования террористической организации "ДНР" из населенного пункта Горловка Донецкой области, которая им подконтрольна, совершили обстрел из реактивных систем залпового огня "Град" по населенному пункту Новолуганское Донецкой области.

"В настоящее время установлено, что боевики выпустили не менее 40 реактивных снарядов. В результате обстрела были ранены 8 человек, среди которых шесть женщин, один человек и один ребенок, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях", - сообщили в ГПУ.

Также в результате обстрела повреждены 47 зданий - частные дома, детский сад, школа и амбулатория.

Как известно, вечером 18 мая в штабе АТО сообщили, что боевики обстреляли Новолуганское из реактивных систем залпового огня: восемь местных жителей получили ранения.



Следственный комитет России возбудил 3 уголовных дела о якобы обстрелы украинскими военными мирных жителей Донбасса.



Ранее сообщалось, что по данным разведки, 19 декабря боевики ОРДЛО могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции через заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров с СЦКК.



В МИД России заявили, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря из-за "напряженной морально-психологической обстановке".



14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил с СЦКК.