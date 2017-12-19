Штепа відмовилася прийти в суд через "небезпеку"

Судове засідання у справі екс-мера Слов’янська Нелі Штепи, яку обвинувачують у сепаратизмі, не відбулося, бо вона на нього не з’явилася.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прокуратуру Харківської області.

"Сторона захисту повідомила, що Штепа вважає, що в приміщенні суду їй загрожує небезпека, тому відмовилася заходити до будівлі", – розповіли у прокуратурі.

Наступне засідання суду призначили на 9 січня.

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, у полоні терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічне ув'язнення.

20 вересня Ленінський районний суд Харкова відпустив її із СІЗО та відправив її під домашній арешт з носінням електронного браслета.

У жовтні 2017 року Штепа виписалася з харківської лікарні, куди її було госпіталізовано з гіпертонічним кризом, і повернулася додому, у Слов'янськ.

У листопаді 2017 року суд продовжив їй домашній арешт з носінням електронного браслета та дозволив ненадовго поїхати до Києва для лікування