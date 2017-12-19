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США наклали санкції ще на 2 російські компанії

Вівторок, 19 грудня 2017, 23:42
Мінторгівлі США ввело нові обмеження для 2 російських компаній, які працюють на військово-промисловий комплекс: конструкторського бюро "Новатор" і науково-виробничого центру "Титан-Баррикады".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву міністерства від 19 грудня.

Повідомляється, що компанії відповідальні за виробництво крилатих ракет, заборонених Договором про контроль над озброєннями, укладеним між СРСР і Сполученими Штатами у 1987 році (про ліквідацію ракет малої і середньої дальності).

"Ці компанії виробляють для російського Міністерства оборони комплекси крилатих ракет наземного базування із дальністю польотів, забороненою в рамках Договору про ракети середньої і малої дальності. Тому є достатньо підстав вважати, грунтуючись на конкретних і зрозумілих фактах, що вони були залучені до дій, що суперечать національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам США", – йдеться у заяві.

У МЗС РФ вже розкритикували рішення Сполучених Штатів, назвавши звинувачення "безпредметними".

Як відомо, раніше Дональд Трамп визнав Росію загрозою у новій стратегії нацбезпеки США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіясанкції
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