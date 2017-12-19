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США наложили санкции еще на 2 российские компании

Вторник, 19 декабря 2017, 23:42

Минторг США ввел новые ограничения для 2 российских компаний, работающих на военно-промышленный комплекс: конструкторского бюро "Новатор" и научно-производственного центра "Титан-Баррикады".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление министерства от 19 декабря.

Сообщается, что компании ответственны за производство крылатых ракет, запрещенных Договором о контроле над вооружениями, заключенным между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году (о ликвидации ракет малой и средней дальности).

"Эти компании производят для российского Министерства обороны комплексы крылатых ракет наземного базирования с дальностью полетов, запрещенной в рамках Договора о ракетах средней и малой дальности. Поэтому есть достаточно оснований считать, основываясь на конкретных и понятных фактах, что они были привлечены к действиям, которые противоречат национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США", - говорится в заявлении.

В МИД РФ уже раскритиковали решение Соединенных Штатов, назвав обвинения "беспредметными".

Как известно,ранее Дональд Трамп признал Россию угрозой в новой стратегии нацбезопасности США.

Темы: СШАРосcиясанкции
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