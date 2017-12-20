У Чорнобильській зоні затримали групу "сталкерів"

На території зони відчуження ЧАЕС 19 грудня затримали 4 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Facebook.

"Двоє 19-річних жителів Рівненської області та двоє 20-річних киян поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму. Їх виявили поблизу відселеного села Черевач співробітники відділу поліції зони ЧАЕС", - йдеться у заяві.

Відносно правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Їм загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як відомо, на території зони відчуження ЧАЕС 17 листопада затримали двох осіб - громадян України та РФ.