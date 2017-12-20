Рух на київських автошляхах частково відновлений - поліція

У Нацполіції повідомили, що частково відновлений рух на автошляху Київ-Одеса на межі Київської та Черкаської областей.

Вже півгодини як рух на автошляху Київ-Одеса на межі Київської і Черкаської областей відновлено в обох напрямках. Поки що повільно. pic.twitter.com/sc0K7eWS6d — Сергій Князєв (@knyazevsergii) December 20, 2017

Сергій #Князєв: Рух на автошляху на межі Київської і Черкаської області частково відновлено

Очільник Національної поліції заявив, що рух на автошляху Київ-Одеса на межі Київської і Черкаської області частково відновлено в обох напрямках. pic.twitter.com/CXXeZqNQPY — МВС України (@MVS_UA) December 20, 2017

Раніше повідомлялося, що проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено за винятком Київської області.