Движение на киевских дорогах частично восстановлен - полиция

В Нацполиции сообщили, что частично восстановлено движение на автодороге Киев-Одесса на границе Киевской и Черкасской областей.

Вже півгодини як рух на автошляху Київ-Одеса на межі Київської і Черкаської областей відновлено в обох напрямках. Поки що повільно. pic.twitter.com/sc0K7eWS6d — Сергій Князєв (@knyazevsergii) December 20, 2017

Сергій #Князєв: Рух на автошляху на межі Київської і Черкаської області частково відновлено

Очільник Національної поліції заявив, що рух на автошляху Київ-Одеса на межі Київської і Черкаської області частково відновлено в обох напрямках. pic.twitter.com/CXXeZqNQPY — МВС України (@MVS_UA) December 20, 2017

Ранее сообщалось, что проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен за исключением Киевской области.