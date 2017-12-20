Суд по Януковичу перенесли: адвокати збирають докази в РФ

Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді на 27 грудня через неявку адвокатів, які перебувають у відрядженні.



Про це передає в середу "Інтерфакс-Україна".



На засіданні 20 грудня головуючий суддя Владислав Дев'ятко зачитав переданий стороною захисту документ, в якому йдеться про те, що адвокати Януковича знаходяться за межами України, зокрема, в Росії з метою збору доказів у цій справі.

У своєму листі, який було направлено до суду з Москви, адвокати зазначають, що їм необхідно зібрати докази для обгрунтування необхідності допиту свідків.



У свою чергу, присутній на засіданні один з двох прокурорів Руслан Кравченко вказав, що це вже не перше порушення адвокатами Януковича Кримінального процесуального кодексу та зловживання правом на захист. На його думку, такі дії спрямовані на зрив судового процесу і є неповагою до суду, свідкам і стороні обвинувачення.



Кравченко зазначив, що на засідання в середу в якості свідків сторони звинувачення були викликані колишній народний депутат України Андрій Сенченко і парламентарій з цього скликання Юлій Мамчур. А на засідання 21 грудня спричинили служили в 2014 році в Криму військовослужбовців, які вже купили квитки, щоб приїхати в суд з Одеси.



Прокурор запропонував суду надати обвинуваченому Януковичу три дні, щоб визначитися з новими адвокатами або призначити йому безкоштовного державного адвоката.



Головуючий суддя Дев'ятко зазначив, що без присутності адвокатів суд не буде оцінювати їх дії, при цьому він вказав, що захисники Януковича надійшли "не зовсім коректно" і могли планувати свої відрядження так, щоб це відбувалося між судовими засіданнями.



Після цього Суддя оголосив, що наступні засідання у справі про держзраді Януковича відбудуться 27 і 28 грудня о 10:00, про що сторона захист і обвинувачений будуть сповіщені в установленому порядку.

Як повідомлялося, Оболонський райсуд Києва має заслухати двох свідків обвинувачення на наступному засіданні у справі Януковича.

Під час останнього засідання 14 грудня суд закінчив розглядати докази сторони захисту.