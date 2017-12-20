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Суд по Януковичу перенесли: адвокаты собирают доказательства в РФ

Среда, 20 декабря 2017, 13:33

Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 27 декабря из-за неявки адвокатов, которые находятся в командировке.

Об этом передает в среду "Интерфакс-Украина".

На заседании 20 декабря председательствующий судья Владислав Девятко зачитал переданный стороной защиты документ, в котором говорится, что адвокаты Януковича находятся за пределами Украины, в частности, в РФ с целью сбора доказательств по данному делу.

В своем письме, которое было направлено в суд из Москвы, адвокаты указывают, что им необходимо собрать доказательства для обоснования необходимости допроса свидетелей.

В свою очередь, присутствующий на заседании один из двух прокуроров Руслан Кравченко указал, что это уже не первое нарушение адвокатами Януковича Уголовного процессуального кодекса и злоупотребление правом на защиту. По его мнению, такие действия направлены на срыв судебного процесса и являются неуважением к суду, свидетелям и стороне обвинения.

Кравченко отметил, что на заседание в среду в качестве свидетелей стороны обвинения были вызваны бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко и парламентарий из этого созыва Юлий Мамчур. А на заседание 21 декабря вызвали служивших в 2014 году в Крыму военнослужащих, которые уже купили билеты, чтобы приехать в суд из Одессы.

Прокурор предложил суду предоставить обвиняемому Януковичу три дня, чтобы определиться с новыми адвокатами либо назначить ему бесплатного государственного адвоката.

Председательствующий судья Девятко отметил, что без присутствия адвокатов суд не будет оценивать их действия, при этом он указал, что защитники Януковича поступили "не совсем корректно" и могли планировать свои командировки так, чтобы это происходило между судебными заседаниями.

После этого судья объявил, что следующие заседания по делу о госизмене Януковича состоятся 27 и 28 декабря в 10:00, о чем сторона защита и обвиняемый будут оповещены в установленном порядке.

Как сообщалось, Оболонский райсуд Киева заслушает двух свидетелей на следующем заседании по делу Януковича.

Во время последнего заседания 14 декабря суд закончил рассматривать доказательства стороны защиты.

Темы: Януковичсуд
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