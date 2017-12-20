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Законопроект про чисту мажоритарку отримав три альтернативних

Середа, 20 грудня 2017, 17:05

До Верховної Ради внесли три альтернативних законопроекти до проекту закону про вибори народних депутатів за мажоритарною системою.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Один із них 7366-1 внесла група нардепів від "Батьківщини" на чолі із Юлією Тимошенко.

Він звучить "Проект Закону про вибори народних депутатів України (з відкритими для широкого обговорення партійними списками)".

Інший законопроект 7366-2 внесли Леонід Ємець (НФ), Ганна Гопко (позафракційна),  Наталія Веселова (позафракційна), Остап Єднак (позафракційний). Його назва "Проект Закону про вибори народних депутатів України"

На своїй сторінці у Facebook Ємець написав: "Наш (закон – ред.) буде 7366-2. Ну і наш про відкриті списки, звичайно".

Ще один альтернативний законопроект 7366-3 внесла група з 7 нардепів. Він має назву "Проект Закону про вибори народних депутатів України". На сайті поки немає тексту цього законопроекту.

Як відомо, у вівторок До Верхової Ради подали законопроект про вибори народних депутатів за мажоритарною системою №7366.

7 листопада народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

Українська правда

Теми: вибориВерховна Рада
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