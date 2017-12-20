Законопроект про чисту мажоритарку отримав три альтернативних

До Верховної Ради внесли три альтернативних законопроекти до проекту закону про вибори народних депутатів за мажоритарною системою.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Один із них 7366-1 внесла група нардепів від "Батьківщини" на чолі із Юлією Тимошенко.

Він звучить "Проект Закону про вибори народних депутатів України (з відкритими для широкого обговорення партійними списками)".

Інший законопроект 7366-2 внесли Леонід Ємець (НФ), Ганна Гопко (позафракційна), Наталія Веселова (позафракційна), Остап Єднак (позафракційний). Його назва "Проект Закону про вибори народних депутатів України"

На своїй сторінці у Facebook Ємець написав: "Наш (закон – ред.) буде 7366-2. Ну і наш про відкриті списки, звичайно".

Ще один альтернативний законопроект 7366-3 внесла група з 7 нардепів. Він має назву "Проект Закону про вибори народних депутатів України". На сайті поки немає тексту цього законопроекту.

Як відомо, у вівторок До Верхової Ради подали законопроект про вибори народних депутатів за мажоритарною системою №7366.

7 листопада народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

Українська правда