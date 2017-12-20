Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Законопроект о чистой мажоритарке получил два альтернативных

Среда, 20 декабря 2017, 17:05

В Верховную Раду внесли два альтернативных законопроекта к проекту закона о выборах народных депутатов по мажоритарной системе.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Один из них 7366-1 внесла группа нардепов от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко.

Он звучит "Проект Закона о выборах народных депутатов Украины (с открытыми для широкого обсуждения партийным спискам)".

Другой законопроект 7366-2 внесли Леонид Емец (НФ), Анна Гопко (внефракционная), Наталья Веселова (внефракционная), Остап Еднак (внефракционный). Его название "Проект Закона о выборах народных депутатов Украины"

На своей странице в Facebook Емец написал: "Наш (закон - ред.) будет 7366-2. Ну и наш об открытых списках, конечно".

Еще один альтернативный законопроект 7366-3  внесла группа из 7 нардепов. Он называется "Проект Закона о выборах народных депутатов Украины". На сайте пока нет текста этого законопроекта.

Как известно, во вторник в Верховную Раду подали законопроект о выборах народных депутатов по мажоритарной системе №7366.

7 ноября народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.

Украинская правда

Темы: виборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
виборы
Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия
Остатки империи. Кто из политиков заберет себе электорат ОПЗЖ
Путин хочет получить рекордные 80% поддержки на выборах - СМИ
Последние новости
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына от российской ракеты в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
Все новости...
Реклама: