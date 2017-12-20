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ГПУ вимагає від СБУ знайти компромат на міністра фінансів

Середа, 20 грудня 2017, 21:13
ГПУ вимагає від СБУ знайти компромат на міністра фінансів

Співробітник Генпрокуратури Костянтин Кулик відправив листа-доручення СБУ з вимогою знайти компромат на міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це повідомив нардеп Сергій Лещенко з посиланням на відповідний лист.

"У дорученні на адресу СБУ Кулик зажадав перевірити заснований ним (Олександром Данилюком – УП) "Центр Бендукідзе", а також всіх контрагентів організації – у тому числі радника президента Марію Гайдар, колишнього редактора Forbes Володимира Федорина, заступника міністра фінансів Сергія Марченка, ну а також Михайла Саакашвілі на додачу", - пише Лещенко.

Зокрема Кулик доручив перевірити "Центр Бендукідзе" "на причетність до передачі інформації представникам іноземних держав, а також наявність іншої компрометувальної інформації".

"Отримані матеріали прошу невідкладно направити на адресу Генпрокуратури для приєднання до матеріалів кримінальної справи по злочинній організації Януковича", – йдеться у документі.

За інформацією Лещенка, ця перевірка Данилюка пов’язана із конфліктом з оточенням Порошенка, зокрема із главою податкової інспекції Києва Людмилою Демченко.

"На наступний день після викривальних заяв міністра фінансів про те, що ринок фіктивного ПДВ в Києві становить мільярд гривень на місяць, проти нього почалася нова серія атак – цього разу через нібито "несплачені податки", - розповів нардеп.

За словами Лещенка, ці перевірки Данилюка відбуваються через "відмову прийняти правила гри".

"Глава фінансового міністерства просто не захотів бути сліпою маріонеткою президента і його адміністрації", - вважає Лещенко.

Як відомо, Костянтин Кулик – екс прокурор зони АТО. Він перебуває під слідством НАБУ за статтею "незаконне збагачення".

Через розголошення прослуховування подружжя Кулика генпрокурор Юрій Луценко відкрив справу проти глави НАБУ Артема Ситника.

За інформацією Сергія Лещенка, Кулика пов'язували близькі стосунки з убитим в перестрілці під Москвою Євгеном Жиліним, лідером угруповання "Оплот".

Після втечі Януковича Кулик присягнув новій владі і пішов працювати під керівництво Анатолія Матіоса, з яким пізніше посварився.

"За часів Луценка Кулик виявився корисний тим, що провернув відверту аферу з конфіскацією грошей Януковича, які повісили на фіктивного директора, в минулому колеги Кулика по роботі Аркадія Кашкина, а потім, щоб не дати суспільству побачити фальшивку – засекретили рішення суду", - зазначає Лещенко.

Наразі Кулик працює в міжнародному управлінні Генпрокуратури.

 
 
 

Теми: ГенпрокуратураОлександр ДанилюкСБУМінфін
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