Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп погрожує країнам ООН скоротити фінансування через Єрусалим

Середа, 20 грудня 2017, 21:51

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може зменшити фінансову допомогу тим країнам, які проголосують за резолюцію ООН, в якій США закликають відкликати офіційне визнання Єрусалиму столицею Ізраїля.

Про це повідомляє New York Times.

"Всі ці країни, які беруть наші гроші і потім голосують проти нас на Радбезі або Генасамблеї, вони беруть сотні мільйонів доларів та мільярдів… Ми спостерігатимемо за голосуванням. Нехай голосують проти нас, ми багато зекономимо. Нам байдуже", - заявив Трамп.

Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього.

193 члени Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй проведуть рідкісну спеціальну сесію 21 грудня на прохання мусульманських держав щодо рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Україна наголосила на необхідності виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима та повного дотримання норм міжнародного права.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампООНІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
"Не у містах і записуючи локації": Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: