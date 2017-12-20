Трамп погрожує країнам ООН скоротити фінансування через Єрусалим

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може зменшити фінансову допомогу тим країнам, які проголосують за резолюцію ООН, в якій США закликають відкликати офіційне визнання Єрусалиму столицею Ізраїля.

Про це повідомляє New York Times.

"Всі ці країни, які беруть наші гроші і потім голосують проти нас на Радбезі або Генасамблеї, вони беруть сотні мільйонів доларів та мільярдів… Ми спостерігатимемо за голосуванням. Нехай голосують проти нас, ми багато зекономимо. Нам байдуже", - заявив Трамп.

Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього.

193 члени Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй проведуть рідкісну спеціальну сесію 21 грудня на прохання мусульманських держав щодо рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Україна наголосила на необхідності виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима та повного дотримання норм міжнародного права.