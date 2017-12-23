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Сторінки Кадирова зникли з Instagram та Facebook

Субота, 23 грудня 2017, 12:55

Акаунти лідера Чечні Рамзана Кадирова в Instagram та Facebook недоступні для користувачів.

Як повідомляє "Інтерфакс", при спробі зайти у профіль Кадирова в Instagram система повідомляє: "Сторінка недоступна. Можливо, ви скористалися недійсним посиланням або сторінка була видалена".

Однак з мобільних пристроїв профіль відкривається, але в ньому немає жодної публікації. При спробі оновлення сторінки з'являється сповіщення "користувач не знайдений".

Сторінка Кадирова у Facebook також недоступна. Однак його профіль Вконтакте продовжує працювати, як і телеграм-канал.

Сам Кадиров заявив: те, що сталося, пов'язано з недавніми санкціями США, які були на нього накладено.

Також він заявив, що раніше і сам "подумував про закриття" своїх акаунтів.

"Це єдине, чим я задоволений в діях Інстаграм і їхніх покровителів в Білому домі. Мені і самому давно приходила в голову думка покинути цю мережу. Але вважав, що незручно перед друзями і передплатниками, а їх у мене в інстаграм і фейсбук більше 4 млн", - заявив Кадиров.

За його словами, він звернувся до служби підтримки Instagram, але відповіді не отримав.

Також Кадиров заявив, що у Чечні почали тестувати нову соцмережу під назвою Mylistory, яка почне функціонувати з початку 2018 року, пише РБК.

"У стадії тестування перебуває нова соціальна мережа @Mylistory, яка ні в чому не поступається заморським. Вона почне функціонувати після нового року", - заявив Кадиров.

Теми: Кадировсоцмережі
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