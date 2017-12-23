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Страницы Кадырова исчезли из Instagram и Facebook

Суббота, 23 декабря 2017, 12:55

Аккаунты лидера Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook недоступны для пользователей.

Как сообщает "Интерфакс", при попытке зайти в профиль Кадырова в Instagram система оповещает: "Страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена". 

Однако с мобильных устройств профиль открывается, но в нем нет ни одной публикации. При попытке обновления страницы появляется оповещение "пользователь не найден".

Страница Кадырова в Facebook  также недоступна. Однако его профиль Вконтакте продолжает действовать, как и телеграм-канал
Сам Кадыров заявил, что произошедшее связано с недавними санкциями США, которые были на него наложены.
Также он заявил, что раньше и сам "подумывал о закрытии" своих аккаунтов. 

"Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более 4 млн", - заявил Кадыров.

По его словам, он обратился в службу поддержки Instagram, но ответа не получил.

Также Кадыров заявил, что в Чечне начали тестировать новую соцсеть под названием Mylistory, которая начнет функционировать с начала 2018 года, пишет РБК

"В стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года", - написал Кадыров в своем Telegram. 

Темы: Кадыровсоцсети
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