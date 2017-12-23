Страницы Кадырова исчезли из Instagram и Facebook

Также он заявил, что раньше и сам "подумывал о закрытии" своих аккаунтов.

"Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более 4 млн", - заявил Кадыров.

По его словам, он обратился в службу поддержки Instagram, но ответа не получил.

Также Кадыров заявил, что в Чечне начали тестировать новую соцсеть под названием Mylistory, которая начнет функционировать с начала 2018 года, пишет РБК.

"В стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года", - написал Кадыров в своем Telegram.