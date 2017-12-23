У РФ заявили, що рішенням США про зброю для України "перетнули межу"

Плани США щодо постачання озброєння Україні загрожують зривом процесу мирного врегулювання і заважають виконанню мінських домовленостей.

Про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, пише РІА "Новости".

За його словами, постачання будь-яких озброєнь Україні "заохочує войовниче крило у Києві", а підтримка США войовничих настроїв "посилює небезпеку зриву процесу врегулювання на Україні і ставить під сумнів перспективу виконання мінських домовленостей".

"Тим більше, це заважає налагодженню діалогу між Києвом і Донбасом, без чого кризу неможливо вирішити", - заявив заступник глави МЗС РФ.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що "США у певному сенсі перетнули межу, оголосивши про намір передавати Україні озброєння прямої вражаючої дії".

"Тепер вже не в рамках комерційних контрактів, що американські компанії нишком роблять давно, а по державній лінії. Для початку заговорили про ракетні комплекси "Джавелін". У будь-якому випадку, американська зброя здатна призвести до нових жертв в сусідній з нами країні... Вашингтон намагається представити себе "посередником". Ніякий він не посередник, він - пособник у розпалюванні війни", - заявив Рябков, повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет Україні, повідомив американський телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника у Держдепі.

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков встиг пригрозити кровопролиттям на Донбасі у разі поставки летальної зброї з США до України.

7 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови". 19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Президент Петро Порошенко у свою чергу заявив, що небезпека ескалації з боку агресора зростає, але Україна готова до будь-якого сценарію.