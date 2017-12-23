Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ заявили, что решением США об оружии для Украины "переступили черту"

Суббота, 23 декабря 2017, 14:27
В РФ заявили, что решением США об оружии для Украины переступили черту

Планы США по поставкам вооружения Украине грозят срывом процесса мирного урегулирования и мешают выполнению минских договоренностей.

Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, пишет РИА "Новости".

По словам Карасина, поставка любых вооружений Украине "поощряет воинственное крыло в Киеве", а поддержка США воинственных настроений "усиливает опасность срыва процесса урегулирования на Украине и ставит под сомнение перспективу выполнения минских договоренностей".

"Тем более, это мешает налаживанию диалога между Киевом и Донбассом, без чего кризис невозможно решить", - заявил замглавы МИД РФ.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия".

"Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии. Для начала заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". В любом случае, американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране... Вашингтон пытается представить себя "посредником". Никакой он не посредник, он - пособник в разжигании войны", - заявил Рябков, сообщает пресс-служба МИД РФ. 

Как известно, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе.

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе

7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в СЦКК на Донбассе поставили в "невыносимые условия". 19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.

Президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что опасность эскалации со стороны агрессора растет, но Украина готова к любому сценарию.

Темы: ДонбассРосcияоружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Донбасс
Город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Репортаж из самого живого прифронтового Краматорска
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына от российской ракеты в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
Все новости...
Реклама: