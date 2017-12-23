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У Порошенка визначилися з кандидатами на суддів КС

Субота, 23 грудня 2017, 16:22

Конкурсна комісія визначилася з претендентами на посаду судді Конституційного Суду України за квотою президента України. 

Як повідомили у прес-службі глави держави 23 грудня, комісія вирішила рекомендувати на посаду судді Конституційного Суду України шість осіб. 

У пріорітетності вказано прізвища кандидатів "за результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, результатами спецперевірки і співбесіди". 

Зокрема, першим вказано Сергія Головатого.

Також у списку - Василь Лемак, Анжеліка Крусян, Павла Любченка, Сергій Чехович та Оксана Грищук.

Більше про оновлений склад КС читайте тут.

Як відомо, у КСУ працює 14 повноважних суддів, для обрання голови необхідна проста більшість, тобто за кандидата має проголосувати не менше  8 суддів.

Наразі обов'язки голови КСУ виконує найстарший суддя за віком Віктор Кривенко. 

Впродовж 2017 року Конституційний суд ухвалив лише одне рішення.

12 грудня судді КС вчергове не змогли обрати собі голову під час пленарного засідання, також судді не схвалили Регламент КС.

За даними ЗМІ, наступне засідання щодо обрання голови КС може відбутися за місяць. 

Українська правда 

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Теми: КСПорошенко
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