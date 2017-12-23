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У Порошенко определились с кандидатами на судей КС

Суббота, 23 декабря 2017, 16:22

Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте президента Украины.

Как сообщили в пресс-службе главы государства 23 декабря, комиссия решила рекомендовать на должность судьи Конституционного Суда Украины шесть человек.

В приоритетности указаны фамилии кандидатов "по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, результатами спецпроверки и собеседования".

В частности, первым указан Сергей Головатый. 

Также в списке - Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.

Больше про обновленный состав КС читайте здесь.

Как известно, в КСУ работает 14 полномочных судей, для избрания председателя необходимо простое большинство, то есть за кандидата должны проголосовать не менее 8 судей.

В настоящее время обязанности главы КСУ исполняет старший судья по возрасту Виктор Кривенко.

В течение 2017 года Конституционный суд принял только одно решение.

12 декабря судьи КС в очередной раз не смогли выбрать себе главу во время пленарного заседания, также судьи не одобрили Регламент КС.

По данным СМИ, следующее заседание по избранию главы КС может состояться через месяц.

Украинская правда

Темы: КСПорошенко
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