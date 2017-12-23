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Меркель і Макрон закликали РФ повернути офіцерів в СЦКК

Субота, 23 грудня 2017, 16:54
Меркель і Макрон закликали РФ повернути офіцерів в СЦКК

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали російських військових повернутися до складу СЦКК на Донбасі.

Про це йдеться у спільній заяві, яку опубліковано на сайті уряду ФРН 23 грудня, пише Інтерфакс-Україна.

"Меркель і Макрон у своїй спільній заяві також закликали російських офіцерів повернутися до складу СЦКК, який відіграє дуже важливу роль у підтримці спостерігачів ОБСЄ і угод про припинення вогню", - йдеться у заяві.

Лідери ФРН і Франції також зазначили, що "виключно мирному врегулюванню конфлікту немає альтернативи" і підтвердили необхідність повного виконання Мінських угод.

Меркель і Макрон також вітають домовленість Тристоронньої контактної групи щодо обміну до 380 полонених з обох сторін лінії зіткнення.

"Ця домовленість повинна бути терміново реалізована, вона стане важливою віхою в реалізації Мінських угод", - йдеться в заяві.

Меркель і Макрон також наголосили на необхідності прискорити реалізацію політичних заходів угод, зокрема амністію, особливий статус, місцеві вибори і внесення змін до Конституції.

Теми: ДонбасРосіяМеркель
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