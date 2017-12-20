Риск срыва обмена заложниками очень высок – Геращенко

Существует очень большой риск, что запланированный на конец года обмен заложниками с боевиками ОРДЛО будет сорван.

Об этом заявила в среду, выступая с трибуны парламента, участник переговоров, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Есть ли у нас шанс, что это (обмен заложниками - ред.) будет сорвано, хотя мы на финишной прямой и полностью готовы? Шанс очень большой!" - отметила она.

При этом, по ее словам, боевики готовы обвинить в срыве украинскую сторону.

Нардеп напомнила конечный срок обмена заложниками - до новогодних и рождественских праздников.

Как известно, боевики ОРДЛО направили в минскую группу дополнительные списки людей, которых требуют включить в перечень лиц на освобождение, что ведет к срыву процесса обмена пленными.

13 декабря Геращенко сообщила, что дата обмена заложниками пока не согласована, поскольку украинская сторона не может силой отправить на оккупированные территории Донбасса заложников, которые не хотят туда возвращаться.

Ранее сообщалось, что запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

29 ноября на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.

Евгений Кизилов, УП