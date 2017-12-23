АТО: Бойовики порушують "різдвяне" перемир’я

У суботу незаконні збройні формування вели вогонь по позиціях українських військовий з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00 суботи.

"Російсько-терористичні війська цинічно порушують новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку цієї доби. Впродовж сьогоднішнього дня окупанти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських військових довкола Луганського, що на Світлодарські дузі. Тут ЗСУ також обстрілював снайпер.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування вели вогонь з кулеметів поблизу Авдіївки та зі стрілецької зброї неподалік Лебединського.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики 22 рази порушили режим тиші. Унаслідок обстрілів поранено одного військовослужбовця ЗСУ, один отримав бойову травму і один загинув.

З опівночі 23 грудня в зоні АТО оголошений режим припинення вогню. Відповідне рішення було погоджене 20 грудня Тристоронньою контактною групою у Мінську.

Водночас у штабі АТО повідомили, що проросійські бойовики накопичили значні арсенали зброї на Донбасі, що, ймовірно, будуть використані з метою дискредитації ЗСУ та обстрілів тимчасово окупованих прифронтових населених пунктів.

Українська сторона СЦКК повідомила, що Збройні Сили України готові дотримуватися режиму припинення вогню з 23 грудня, але також готові застосувати зброю у відповідь на загрози життю та здоров’ю місцевого населення, особового складу підрозділів ЗСУ в зоні АТО, або у разі спроб бойовиків змінити визначену лінію розмежування.