Украинские правозащитники готовят "непраздничные подарки Путину" из Крыма

Украинские правозащитные организации планируют 26 декабря провести акцию "Непраздничные подарки Путину".

Об этом сообщается на странице акции в Facebook.

По словам организаторов, активисты отправят в Кремль большой пакет отчетов о нарушениях прав человека в Крыму.

Акцию намерены провести 26 декабря возле главного здания "Укрпочты" в Киеве.

"В новогоднюю ночь каждый ждет подарки и поздравления. Но в Крыму, семьи политзаключенных, родные без вести пропавших ждут возвращения своих отцов, сыновей и братьев домой. Акция "Непраздничные подарки Путину" – это напоминание верхушке власти РФ об ужасных нарушениях прав человека в аннексирована Крыму", – говорится в заявлении активистов.

Организаторы акции – Крымская правозащитная группа, "КримSOS", Украинский Хельсинский союз, Amnesty International Украина, Медийная инициатива за права человека, Центр информации о правах человека, Human Rights Watch.

Как известно, ранее эксперты Крымской правозащитной группы (КПГ) заявили, что с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.