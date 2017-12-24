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Суд обрав запобіжний захід брату заступника голови Запорізької облради

Неділя, 24 грудня 2017, 03:53

Червонозаводський райсуд Харківської області у ніч на неділю визначив запобіжний захід Марку Марченку, якого підозрюють в заволодінні чужим майном.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Йому, як і раніше братові (заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку, якого також підозрюють у цій справі - ред.), суд визначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що прокуратура вимагала більш жорсткий запобіжний захід - у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі нанесеного, за даними досудового слідства, збитку (87 млн грн).

Як повідомлялося, раніше суд помістив під цілодобовий домашній арешт засупника голови Запорізької облради Владислава Марченка.

Адвокати Марченка заявили, що будуть оскаржувати рішення суду і просити змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт. Вони хочуть, щоб підозрюваний міг виконувати свої обов'язки в облраді.

Як відомо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна. Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від "Самопомочі" Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, "втік через вікно і в тапках по снігу".

Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Теми: Запоріжжясуд
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