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Суд избрал меру пресечения брату заместителя главы Запорожского облсовета

Воскресенье, 24 декабря 2017, 03:53

Червонозаводский райсуд Харьковской области в ночь на воскресенье определил меру пресечения Марку Марченко, которого подозревают в завладении чужим имуществом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Ему, как и раньше брату (заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, которого также подозревают в этом деле - ред.), суд определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета", - говорится в заявлении.

Сообщается, что прокуратура требовала более жесткую меру пресечения - в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного, по данным досудебного следствия, ущерба (87 млн ​​грн).

Как сообщалось, ранее суд поместил под круглосуточный домашний арест заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко.

Адвокаты Марченко заявили, что будут обжаловать решение суда и просить изменить меру пресечения на ночной домашний арест. Они хотят, чтобы подозреваемый мог выполнять свои обязанности в облсовете.

Как известно, 21 декабря Харьковская областная прокуратура проводила обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества.

Правоохранители арестовали руководителя Запорожской областной организации "Самопомочи", заместителя председателя облсовета Владислава Марченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что быски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от "Самопомощи" Владислава Марченко и его брата Марка. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".

Пустоваров обвинения генпрокурора опроверг.

Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств.

Темы: Запорожьесуд
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