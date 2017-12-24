В двух запорожских объединенных общинах средняя явка составила 55%
Воскресенье, 24 декабря 2017, 20:09
В двух объединенных территориальных громадах Запорожской области средняя явка избирателей составила 55%.
Об этом сообщили наблюдатели Гражданской сети "Опора".
Так, в Новоалексеевской сельской ОТГ Приморского района проголосовали 1150 или 63% избирателей.
Явка в Благовещенской сельской ОТГ Каменско-Днепровского района - 48%, то есть проголосовали 1794 избирателя.
Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.
Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ.
Также на избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.