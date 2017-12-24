Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Томську у відповідь Путіну влаштували перформанс в масках Саакашвілі

Неділя, 24 грудня 2017, 22:42

У російському місті Томськ кілька активістів у відповідь на слова президента РФ Володимира Путіна про екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі влаштували перформанс в масках останнього.

Про це повідомляють "Сибір.Реаліі".

"У неділю в центрі Томська група людей в масках Міхеіла Саакашвілі влаштувала акцію у відповідь на одне з висловлювань Володимира Путіна, яке він зробив на нещодавній прес-конференції", - пише видання.

Йдеться про відповідь Путіна на запитання Ксенії Собчак про те, що Олексію Навальному і представникам опозиції не дають проводити передвиборну кампанію і чинять їм різноманітні перешкоди.

"Уже ставили тут запитання про Україну. Ви хочете, щоб у нас по площах бігали десятки таких Саакашвілі. Ось ті, кого ви назвали, - це Саакашвілі в російському виданні. І ви хочете, щоб такі Саакашвілі дестабілізували ситуацію в країні?" - сказав тоді Путін.

Організував захід член арт-групи "Сну-Сну" Олександр Колпаков.

 
фото: Олександр Колпаков
 
фото: Олександр Колпаков
 
фото: Олександр Колпаков

Як відомо, президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання претендента на крісло глави РФ Ксенії Собчак про конкуренцію, почав залякувати "українським сценарієм".

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: