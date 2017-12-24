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В Томске в ответ Путину устроили перформанс в масках Саакашвили

Воскресенье, 24 декабря 2017, 22:42

В российском городе Томск несколько активистов в ответ на слова президента РФ Владимира Путина об экс-президенте Грузии Михеиле Саакашвили устроили перформанс в масках последнего.

Об этом сообщают "Сибирь.Реалии".

"В воскресенье в центре Томска группа людей в масках Михеила Саакашвили устроила акцию в ответ на одно из высказываний Владимира Путина, которое он сделал на недавней пресс-конференции", - пишет издания.

Речь идет об ответе Путина на вопрос Ксении Собчак о том, что Алексею Навальному и представителям оппозиции не дают проводить предвыборную кампанию и чинят им разнообразные препятствия.

"Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили. Вот те, кого вы назвали, - это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?" - сказал тогда Путин.

Организовал мероприятие член арт-группы "Сну-Сну" Александр Колпаков.

 
фото: Александр Колпаков
 
фото: Александр Колпаков
 
фото: Александр Колпаков

Как известно, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос претендента на кресло президента Ксении Собчак о конкуренции, начал запугивать "украинским сценарием".

Темы: СаакашвилиПутинРосcия
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