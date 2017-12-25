Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Карпатах знайшли тіло туриста, який здійснював одиночне сходження на гору

Понеділок, 25 грудня 2017, 04:56

Рятувальники ДСНС знайшли мертвим туриста, який заблукав під час сходження на гору  Хом’як.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Житель Івано-Франківська вирішив самостійно піднятись на вершину гори Хом’як, попри те, що на зимовий відпочинок чоловік прибув з друзями. Вони тимчасово проживали в селі Поляниця Яремчанської міськради. 

Повідомлення про зникнення надійшло до Служби порятунку "101" 23 грудня о 17:30. Пошуки тривали близько доби.

Рятувальники спільно з родичами та товаришем заблукалого в складі 2-х пошукових груп провели обстеження підніжжя гори Хом’як зі сторони гори Женець, здійснили проходження по маршруту руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом’як та в подальшому здійснили спуск з вершини в напрямку полонини Баранина. 

Тіло туриста було знайдено 24 грудня в місцевому потічку села Поляниця, в районі гори Хом’як. Рятувальники передали тіло працівникам поліції. Причина смерті встановлюється.

Теми: Карпатитуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Карпати
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь
Одного з чотирьох українців, які заблукали в горах у Румунії, знайшли мертвим
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: