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В Карпатах нашли тело туриста, который совершал одиночное восхождение на гору

Понедельник, 25 декабря 2017, 04:56

Спасатели ДСНС нашли мертвым туриста, заблудившегося во время восхождения на гору Хомяк.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Житель Ивано-Франковска решил самостоятельно подняться на вершину горы Хомяк, хотя на зимний отдых мужчина прибыл с друзьями. Они временно проживали в селе Поляница Яремчанского горсовета.

Сообщение об исчезновении поступило в Службу спасения "101" 23 декабря в 17:30. Поиски продолжались около суток.

Спасатели совместно с родственниками и товарищем заблудившегося в составе 2-х поисковых групп провели обследование подножия горы Хомяк со стороны горы Женец, совершили следование по маршруту движения туристов от села Поляница к вершине горы Хомяк и в дальнейшем совершили спуск с вершины в направлении полонины Баранина.

Тело туриста было найдено 24 декабря в местном ручье села Поляница, в районе горы Хомяк. Спасатели передали тело работникам полиции. Причина смерти устанавливается.

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Темы: Карпатытуризм
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