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Катастрофа Ту-154 під Сочі: У РФ виключили версію вибуху

Понеділок, 25 грудня 2017, 08:33

У Росії виключили версію вибуху, як можливу причину аварії Ту-154 під Сочі в грудні 2016 року, коли загинуло 92 людини.

Про це повідомили на сайті Слідчого комітету РФ.

"Отримано висновки за результатами проведених 356 судово-медичних, 23 молекулярно-генетичних, 3 вибухо-технічних і однієї фоноскопічної експертиз. Також завершено судове хімічне дослідження паливно-мастильних матеріалів. Всі отримані об'єктивні дані дозволяють повністю виключити версію вибуху на борту повітряного судна", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що опитані понад 100 свідків.

Розслідування триває.

Як відомо, на літаку Ту-154, що розбився рано вранці 25 грудня 2016 року, летіли артисти Ансамблю пісні і танцю імені Александрова, які повинні були дати новорічний концерт на російській базі Хмеймім в Сирії.

Їх супроводжували знімальні групи Першого каналу, НТВ і "Звезды". Всього загинули 92 людини - 84 пасажира і 8 членів екіпажу.

Раніше передбачалося, що катастрофа могла статися через перевантаження: замість нормативних 98 т злітна вага становила понад 110 т. Потім - що через порушення просторового орієнтування командира, яке призвело до його помилкових дій при управлінні судном.

Українська правда

Теми: Росіяавіакатастрофи
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