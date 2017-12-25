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Катастрофа Ту-154 под Сочи: В РФ исключили версию взрыва

Понедельник, 25 декабря 2017, 08:33

В России исключили версию взрыва, как возможную причину крушения Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, когда погибло 92 человека.

Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

"Получены заключения по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, 3 взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз. Также завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов. Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что опрошены более 100 свидетелей.

Расследования продолжаеться.

Как известно, на самолете Ту-154, разбившемся рано утром 25 декабря 2016 года, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии.

Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего погибли 92 человека - 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Сначала предполагалось, что катастрофа могла произойти из-за перегрузки: вместо нормативных 98 т взлетный вес составлял более 110 т. Потом - что из-за нарушения пространственной ориентировки командира, которое привело к его ошибочным действиям при управлении судном.

Украинская правда

Темы: Росcияавиакатастрофы
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