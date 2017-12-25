Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДПСУ: Черг на кордоні з Польщею та Словаччиною більше немає

Понеділок, 25 грудня 2017, 10:37

Прикордонники стверджують, що кілометрові черги на кордоні з Польщею та Словаччиною утворилися через повернення українців додому на свята.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

"Це (черги на кордоні, - ред.) було пов’язано з тим, що значна кількість громадян України, хто працював за кордоном або перебував за межами країни з метою навчання, поверталися на свята додому. Також ситуація ускладнювалася і важкими погодними умовами", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники стверджують, що зараз великих черг на кордонах немає.

Як відомо, 24 грудня на кордоні з Польщею та Словаччиною були кілометрові черги.

Українська правда

Теми: кордонПольщаСловаччинаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
кордон
Чоловік дав 5 тисяч доларів, щоб під ковдрою далекобійника утекти за кордон
Польща погрожує "закрити" кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: