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ГПСУ: Очередей на границе с Польшей и Словакией больше нет

Понедельник, 25 декабря 2017, 10:37

Пограничники утверждают, что километровые очереди на границе с Польшей и Словакией образовались из-за возвращения украинцев домой на праздники.

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

"Это (очереди на границе, - ред.) было связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращались на праздники домой. Также ситуация осложнялась и тяжелыми погодными условиями", - говорится в сообщении.

Пограничники утверждают, что сейчас больших очередей на границах нет.

Как известно, 24 декабря на границе с Польшей и Словакией были километровые очереди.

Украинская правда

Темы: границаПольшаСловакияПограничная служба
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